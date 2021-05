Sergio Lapegüe reveló la charla que tuvo con Mauro Viale antes de su muerte: "A las pocas horas le agarró un paro cardíaco"

Las complicaciones que tuvo Sergio Lapegüe en su internación tras dar positivo de coronavirus hicieron que permanezca en terapia intensiva durante 21 días. Hoy, ya recuperado, el conductor de Noticiero Trece estuvo en el programa de Mirtha Legrand, con Juana Viale en la conducción, y contó que tuvo una conversación con Mauro Viale pocas horas antes de su muerte.

“Después de lo que me pasó me empezaron a llegar mensajes de la gente preguntándome cómo hacían para comprar la máscara y me llamaban mucho para que les diera un mensaje de aliento. Entonces yo llamaba a la gente y es muy emocionante porque se comunicaban con mi mujer y con mi hija. Y a veces se morían y a veces no. Cuando muere Mauro Viale también lo había llamado porque me habían pedido que lo llame el mismo día”, reveló el periodista.

“Yo no lo conocía a Mauro. Él me hizo un reportaje después de mi internación y yo lo llamé cuando había pasado de una sala de terapia intensiva a una sala común y las pocas horas le agarró un para cardíaco. Me sentí tan mal conmigo mismo. Por eso dije ‘esto hay que contarlo y hay que explicarlo’”, aseveró el conductor, que está presentando su nuevo libro "Parar, tocar fondo, resetear y volver a empezar".

“Necesitaba mandar un mensaje para concientizar”, concluyó Sergio Lapegüe.