El sentido mensaje de Pampita a la familia Sarkany tras la muerte de Sofía: "Abrazo fuerte y cuenten con nosotros"

Este lunes se conoció la triste noticia de la muerte de Sofía Sarkany, víctima de una dolorosa enfermedad. En las redes sociales, muchos famosos enviaron sus respetos a la familia de la diseñadora a través de las redes sociales, en tanto que Pampita utilizó su ciclo de Net TV para darle sus condolencias y para ponerse a su disposición.

Tras mostrar algunos mensajes dirigidos Ricky Sarkany y los suyos, Pampita señaló que esa familia es “muy querida en el ambiente, no sólo por diseñadores sino por toda la gente”. “La verdad que la familia Sarkany se caracterizan por ser súper generosos, siempre. Yo tengo una relación de hace más de veinte años, inclusive de antes que alguien me haya puesto Pampita, y nunca dijeron que no a nada, siempre con la mejor predisposición, Sofía también, lo eran con todo el mundo”, señaló la modelo en Pampita Online.

“Son gente de bien, gente trabajadora, buenos compañeros, buenos colegas con todos los del ambiente; así que todo este amor que reciben hoy que sea un mimo para esa alma y para ese corazón”, agregó Pampita, muy conmovida por el triste final de Sofía.

“Un abrazo fuerte, un abrazo apretado, a Ricky Sarkany, a su mujer, a sus hijas, a esas hermanas también que también pierden a su hermana ¿no? Porque uno se acuerda de los padres, pero para los hermanos también es una pérdida muy fuerte. Ahí, abrazo fuerte, y acá estamos para acompañarlos, cuentan con nosotros”, cerró Pampita.