Sebastián Wainraich se sinceró sobre el rumor de crisis con Dalia Gutmann: "Al principio me reí"

Sebastián Wainraich se sinceró en su visita a Socios del Espectáculo al hablar sobre los supuestos rumores de crisis que protagonizó con Dalia Gutmann y cómo afectaron los trascendidos a su entorno.

“El año pasado eras tema todos los días en todos los programas de espectáculos por los rumores de separación con Dalia, ¿a qué vino esa ola de comentarios?”, le preguntó Adrián Pallares y el comediante respondió: “No tengo idea y alguien se divirtió con eso”.

“La otra vez le pregunté a alguien para que le pregunte a otra persona y me dijeron que salió de la producción de un programa”, sumó y sobre cómo repercutió en su familia expresó: “Al principio me causó gracia y después cuando afectó un poco el entorno ya no”.

SEBASTIAN WAINRAICH HABLÓ DE LAS POSIBILIDADES DE ABRIR SU PAREJA CON DALIA GUTMANN

Sebastián Wainraich habló en la emisión de eltrece sobre las posibilidades de abrir su pareja con Dalia Gutmann y dejó en claro lo bien que están: “Lo más importante es que nos queremos”.

“¿En un momento ella no te había propuesto abrir la pareja y ahí hubo quilombo?”, preguntó Karina Iavícoli y el presentador dijo: “A veces no entiendo si lo dice enserio o en joda, tenemos 20 años de pareja, no sé, yo me hago el canchero pero después hay que ver qué te pasa”.