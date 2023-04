Sarah Lenore: la estrella de America's Got Talent que brilla en Melody

Ya en 2008, la cantante capturó la atención con su aparición en America's Got Talent (NBC), donde obtuvo su lugar en la gran final del reality.

-¿Cómo describirías tu personaje en Melody?

-Layla es una superestrella internacional. Ha viajado por el mundo y ha hecho realidad sus sueños. Últimamente quiere tener una vida más “normal”/tranquila, añora una relación de amor, amigos de verdad, etc. Está cansada de la fama y la fortuna, y los sueños para con su futuro están cambiando. De un día para el otro, comienza a escuchar voces en español y percibe signos de una conexión mágica en su vida. Su objetivo ahora es descubrir por qué está escuchando estas voces, de dónde vienen, y de quién vienen. No quiero spoilear demasiado, ¡así que tendrás que ver el programa para descubrirlo! ¡Ja ja!

-¿Cómo fue trabajar con Yas? -¡Trabajar con Yas ha sido genial! Ella es increíblemente talentosa y trabajadora. Compartir esto juntas ha sido muy gratificante y muy divertido, aunque no deja de ser mucho trabajo y muy intenso. Empezamos a hacer cosas juntas desde hace más de 4 años. Hemos grabado varios sencillos juntas, hemos filmado muchos videos musicales juntas e incluso hemos estado de gira juntas. ¡Y todo esto fue antes de filmar Melody! Pasamos juntas por tantos altibajos y tenemos una relación hermosa, así como Melody y Layla, ¡pero en la vida real! ¡Ja ja! Hablamos un spanglish terrible entre nosotras y usamos mucho lenguaje de señas. Pero por alguna razón, realmente nos conectamos y nos entendemos. Ella es como la hermana pequeña que nunca tuve y hubiera querido tener.

-¿Cómo fue trabajar en Broadway?

-Broadway fue la mejor experiencia de mi vida, es lo que más me gusta, cantar, bailar y actuar… todo al mismo tiempo, una y otra vez, todas las noches frente a una gran audiencia en vivo. Es una gratificación instantánea y me disfruté cada segundo. Fui la actriz infantil principal y aprendí mucho en tan poco tiempo. ¡Algún día, me encantaría volver a hacer Broadway!

-¿Qué rescatás de tu aparición en America’s GotTalent?

-America's Got Talent fue una experiencia loca y divertida. Definitivamente se trata más de “un buen show de televisión" que sobre el verdadero talento, jaja. Estábamos allí para realizar y vender un espectáculo, por lo que debes tener la piel preparada para recibir críticas duras y seguir adelante. Aprendí mucho, hice muchos amigos y admiradores, y realmente me encantó trabajar bajo la presión que te da la televisión en vivo. Es una experiencia única. Siempre estaré agradecida por America's Got Talenty por todo lo que significó en mi carrera.

QUIÉN ES SARAH LENORE

Sarah Lenore (artista de Warner Music & compositora de Warner Chappell), debutó en Broadway a los 8 años como protagonista de Show Boat. Transcurriendo su adolescencia, participó en más de 25 musicales.