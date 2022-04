Santiago del Moro, sorprendido por la virulencia de los ex participantes en la final de MasterChef: "¡Enojadísimos!"

Este domingo, MasterChef Celebrity llegó a su primera gala de la gran final y por eso varios ex participantes regresaron a las cocinas para alentar a Tomás Fonzi y a Mica Viciconte. Sin embargo, Santiago del Moro se mostró sorprendido por los reproches hacia el actor.

Todo comenzó cuando Del Moro presentó a Héctor Enrique, a Tití Fernández y a Paulo Kablan, y los dos últimos les recordaron a los finalistas que quedaron en la ronda de eliminación con ellos cuando les tocó irse.

“¿Nos están pasando una facturita?”, preguntó Tomás Fonzi, ante las risas de Mica. “Si, pero Mica dice que es competitiva, pero Tomás no. O lo es de otra manera”, advirtió Santiago del Moro.

TOMÁS FONZI RECIBIÓ MUCHOS PASES DE FACTURA EN LA FINAL DE MASTERCHEF

“A mí me tiró con una torta que me arruinó”, se quejó Denise Dumas. “¡A mí me sacó! ¡Yo me fui con Tomi”, agregó Mery del Cerro.

“A la Peque también la bajó del balcón”, recordó Joaquín Levinton. “¡Pará! ¡No sé qué es lo que pasa, pero es la primera vez que hay ex participantes enojadísimos!”, advirtió del Moro, a pura risa.

“¡Saquen todo!”, alcanzó a gritar Tomás Fonzi.