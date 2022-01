Santiago del Moro encaró a Charlotte Caniggia tras su faltazo a MasterChef: "Se decía que no viniste porque te tenían que asegurar subir al balcón"

Luego de que Santiago del Moro no viera con buenos ojos el faltazo de Charlotte Caniggia a MasterChef Celebrity 3, el conductor volvió a estar cara a cara con la participante y la encaró con un fuerte rumor que se escuchó en los pasillos del estudio y que los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis avalaron.

Así fue el picante ida y vuelta de Santiago y Charlotte:

Santiago: -Ha vuelto Charlotte. Un aplauso, chicos.

Charlotte: -Ayer estaba engripada, así que no pude venir.

Santiago del Moro: "Charlotte no estuviste ayer, ¿y sabés qué se comentaba? Que vos no venías porque decían que, si venías, te tenían que asegurar que subías al balcón. ¿Es cierto eso, o no?". G-plus

S: -Charlotte no estuviste ayer, ¿y sabés qué se comentaba? Que vos no venías porque decían que, si venías, te tenían que asegurar que subías al balcón. ¿Es cierto eso, o no?

C: -No, no es cierto. No me sentía bien ayer. Lo siento. A veces, uno se enferma.

Charlotte Caniggia: "No, no es cierto. No me sentía bien ayer. Lo siento. A veces, uno se enferma". G-plus

S: -¿No lo escuchó nadie ese rumor?

C: -¡No! No es así. Yo vine a cocinar, a poner lo mejor de mí, pero quiero subir al balcón. ¡Pbvio! Hoy estoy bien y espero subir al balcón ese.

¡Qué momento!