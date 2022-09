Santiago Giorgini habló de los rumores de mala relación entre Jésica Cirio y Jey Mammon

Jésica Cirio y Jey Mammon protagonizan rumores de mala relación desde que conducen juntos La Peña de Morfi. Ahora, Santiago Giorgini, el famoso cocinero del ciclo de Telefe, habló contundente sobre el vínculo de los conductores del programa que fundó Gerardo Rozín.

En diálogo con el ciclo Por si las Moscas por La Once Diez, Giorgini negó una posible mala relación entre Jésica y Jey: "No existe. Están corriendo un rumor que no existe, de verdad. Una dupla conduciendo que se lleva mal, se nota".

Y agregó sobre ambos: “A Jey lo estoy conociendo, me parece difícil llevarse mal con él. A Jésica la conozco, llevarse mal con Jésica es dificilísimo. Es buena compañera, súper laburante, no tiene problema por nada”.

SANTIAGO GIORGINI HABLÓ DE LA CONDUCCIÓN DE JEY MAMMON AL FRENTE DE LA PEÑA DE MORFI

Además, Santiago habló a fondo del rol de Jey Mammon como conductor de La Peña de Morfi: “Es el programa que a Jey le calza como anillo al dedo. Los artistas lo quieren un montón”.

Y se refirió al desafío de Jey al frente de La Peña tras la trágica muerte de Rozín: “Veníamos de un conductor que era muy querido por los músicos y el espacio sigue estando. Era difícil. Se sabe que varios dijeron que no”.

El cocinero comparó el estilo de conducción de Jey con el que tenía Rozín: “Jey tiene otro tipo de chispa, otro humor. Es la peña, es la casa de la música, eso está intacto y la comida está intacta, eso no cambió en absoluto. Una diferencia es que Jey no aporta con la cocina, en cambio Gerardo sí. A Gerardo le encantaba comer, era la biblia de los restaurantes del mundo”.