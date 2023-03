Santiago Giorgini, cocinero de La Peña de Morfi, habló contundente sobre la denuncia contra Jey Mammon.

Santiago Giorgini, cocinero de La Peña de Morfi, opinó contundente sobre la denuncia contra Jey Mammon, que hasta hace poco conducía el programa.

Mammon fue denunciado por Lucas Benvenuto por abuso sexual. Acto seguido, Jésica Cirio, que también está al frente del ciclo de Telefe, confirmó su salida.

En este contexto, Juan Etchegoyen se puso en contacto con Santiago para consultarle cómo están viviendo este tremendo momento. Y su respuesta llamó su atención.

QUÉ DIJO SANTIAGO GIORGINI SOBRE LA DENUNCIA A JEY MAMMON

"'Juan. Estoy complicado de tiempos y a eso súmale que tenés que hablar previamente con Telefe para una nota, no es un tema donde pueda hablar mucho. Perdón´”, fue la respuesta del chef al periodista.

"Me da una respuesta que me llamó la atención, por eso quería compartir con ustedes lo que me dice. La frialdad en estos casos mucha gente la puede criticar, la frase es sorprendente en medio de este contexto, entiendo que en este momento esté tratando de cuidarse y quizás la bajada del canal es que no se hable”, cerró el comunicador.