Santiago Caamaño, el novio de Nazarena Vélez, habló a fondo sobre su accidente doméstico: "La saqué barata"

Días después de haberse asustado mucho porque su hijito Thiago sufrió convulsiones viajando a Mendoza, Nazarena Vélez se preocupó muchísimo por su novio, Santiago Caamaño, a quien apoda "El Bocha".

¿Qué pasó? El novio de la actriz se cayó en la ducha y se rompió la nariz. "Me rompí la nariz, así que bueno, ya está... Estaba por entrar a bañarme y me patiné", contó el actor en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y remarcó que aunque sintió mucho dolor la situación podría haber sido aún más delicada: "Me di la nariz y me rompí todo, ahora hay que tener paciencia que no queda otra... Me tienen que operar, vamos a ver qué pasa, una bronca, la saqué baratísima”.

Antes de despedirse, enumeró varias situaciones que podría haber sufrido por el golpe y agradeció sentirse bien pese a la fractura. "Me podría haber golpeado la cabeza, los ojos, los dientes, la sien, tengo una bronca bárbara pero ahora pienso en positivo y miro para adelante", sentenció.

