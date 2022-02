Santi Maratea se metió en el medio del conflicto de Viviana Canosa y L-Gante y eligió con quién se queda: "Te banco en todas"

Viviana Canosa anunció que demandará a L-Gante por 15 millones de pesos y músicos, artistas e influencers se manifestaron en las redes sociales sobre el escándalo, entre ellos Santi Maratea.

“¿Me lo pueden dejar en paz a L-Gante? ¿Lo pueden dejar tranquilo? ¿Qué les pasa? Dejen al pendejo tranquilo que la está rompiendo”, reclamó el influencer en una story de Instagram.

“No lo voy a etiquetar porque me da verguenza. Pero ya se lo dije, ‘Amigo te banco en todas’. Porque de verdad lo banco en todas y cómo la tienen con el chabón. El vago hace su música, tiene muchísimo éxito, fin. No hay nada atrás, no hay armas en la casa”, agregó.

Más sobre este tema L-Gante cargó muy fuerte contra Viviana Canosa por las críticas hacia sus fans: "Pasivo será tu macho"

“EL AGUANTE” DE SANTI MARATEA A L-GANTE EN SU CONFLICTO CON VIVIANA CANOSA

“No hay necesidad de insultar a su público ni a todo Tecnópolis que fue a verlo, dejenlo en paz y que disfrute de todo su éxito que bien merecido lo tiene”, señaló Maratea, en referencia a los durísimos tweets que publicó Caosa utilizando la foto de un pequeño fan del cantante.

Si bien no nombró a la periodista en la primera story, Santi decidió dirigirse en primera persona a la periodista en su siguiente descargo.

“Ojo que por ahí me sigue Canosa, me seguía y Canosa le tiró a L-Gante. ¡Canosa déjame al pibe en paz!”, cerró el influencer, en abierto apoyo a L-Gante.