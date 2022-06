Santi Maratea explicó por qué faltó a su propia fiesta de cumpleaños: "Hice una obra de arte"

Santiago Maratea cumplió 30 años. Por eso, organizó una inolvidable fiesta a las que asistieron 500 invitados.

Sin embargo, quienes no se perdieron el festejo del influencer se sorprendieron ante su "faltazo". El único ausente fue, justamente, el cumpleañero.

Al día siguiente, Santi explicó que estuvo cerca del salón a la espera de que terminara su multitudinaria celebración. Y explicó que no haber ido, su ausencia, fue su tercera obra de arte.

POR QUÉ SANTIAGO MARATEA NO FUE A SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS

"Hice de mi cumpleaños una obra de arte. ¿Cuál es la obra? No ir. Por lo que me dijeron, estuvo tremenda. O sea, 500 invitados. Tocó la Bresh y había barra libre. Habían choris y patys al final, no sé si eso estuvo porque no fui. Quiero que sea mañana para que los que fueron me cuenten cómo estuvo. Mi intención era que fuera la mejor fiesta posible, solo que no estoy yo...".

"Yo lo planteo como una obra de arte. A todos los que fueron, gracias porque han sido mis invitados de honor. Se puede interpretar esto como 'che, me estás boludeando que hacés una fiesta y no vas vos", contó el influencer a través de sus stories de Instagram.

"Sólo lo planteo como una obra de arte y la obra es mi ausencia". G-plus

Antes de cerrar, aclaró que no está haciéndole un chiste a sus seres queridos. Al contrario, remarcó, orgulloso, que ellos fueron parte de su tercera obra.

"Me gasté un huevo de plata en la fiesta para que todos disfruten. Obviamente que no los estoy boludeando para nada. Sólo lo planteo como una obra de arte y la obra es mi ausencia", sentenció.