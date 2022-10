Sandra Borghi y su mamá irrumpieron en La jaula de la moda, furiosas por las críticas al look de la periodista

La elección de los peor vestidos de la gala de entrega de los premios Martín Fierro a la Radio que hicieron en La jaula de la moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) tuvo imprevistas consecuencias cuando Mariano Caprarola optó por votar a Sandra Borghi y despertó la furia de la mamá de la periodista.

Si bien la periodista no fue la elegida para lucir tan tremendo título, su mamá Rosa, o “Tati”, envió un contundente mensaje a Horacio Cabak para que tomara medidas disciplinarias con el asesor, al que consideró “poco coherente” y “mal amigo”.

Pero este miércoles, Tati fue por más y llegó a los estudios de La jaula de la moda con la intención de cruzar a Caprarola, que la esperó con una peluca canosa y hasta un cuerpo de baile.

EL CRUCE DE SANDRA BORGHI Y SU MAMÁ CON MARIANO CAPRAROLA

“¡Qué momento te hace vivir Caprarola!”, le dijo Cabak a Tati al verla entrar al estudio. “Vine por vos. Todos dijeron que hasta el tajo estaba perfecto”, le dijo la mamá de Sandra a Capraola, que se negó a hablar con ella.

“Desbocado, corazón, descobado. No voy a hablar con vos, hablamos a través de Horacio Cabak. Hablás con él, y él me transmite a mí”, le dijo Mariano. “¿Sabés cuál fue el problema? Que él no pudo lucirse con Sandra, famosa, que no le hizo el vestido. Ahí está”, contraatacó Rosa.

“Pasa que él es amigo mientras asesora. Cuando llaman a otro, se enoja y se venga”, le explicó Cabak a Tati. “¡Claro! Si él dijo ‘la elijo como la peor porque no me llamó’. Eso es de resentido. Realmente te quería, pero creo que tenés que volver a estudiar. Horacio, vos no podés tener a este tipo en tu programa. No sabe nada”, dijo la bailarina de tango.

Pero el punto fuerte fue cuando Horacio Cabak hizo pasar a Sandra Borghi, que hizo un break en su ciclo Está pasando (TN) para ir a hacerle el aguante a su mamá. “Horacio, ¿vos sos el responsable de todo esto?”, quiso saber la periodista.

“Vos bailaste en la fiesta de 15 de mi hija con mi madre”, le espetó Sandra a Caprarola. “Y estuvo sentado en la mesa principal”, le reprochó Tati a la periodista.