La salida romántica de China Suárez y Rusherking al recital de Emilia Mernes: "Nos hiciste llorar"

Lejos de las críticas y las repercusiones que generó la confirmación de su noviazgo, la relación de Eugenia “la China” Suárez y Rusherking sigue avanzando a paso firme con el correr de los días.

Así quedó reflejado en las redes de la actriz –que recientemente lanzó su carrera como cantante- y el músico donde compartieron imágenes del recital que brindó Emilia Mernes.

“Una estrella, lit. No puede ser más hermosa y talentosa @emiliamernes”, escribió la China en el video que plasmó en Instagram Stories. Mientras que su novio difundió otro fragmento del show con más halagos para su colega: “Te amo, hermanita. Qué orgullo. Nos hiciste llorar”.

RUSHERKING SALIÓ AL CRUCE DE LAS CRÍTICAS POR SU ROMANCE CON LA CHINA SUÁREZ

Luego de las repercusiones que generó el fuerte mensaje de Rusherking en Twitter, a poco de que blanqueara su relación con Eugenia “la China” Suárez, el cantante decidió compartir una contundente aclaración en las redes.

“Hola, mi gente. Bueno, hoy vengo a hablar sobre un tweet que escribí el otro día donde puse ‘qué se cree la gente para opinar de quién puede estar con quién. Déjense de romper los hue… y sean felices’”, comenzó diciendo el joven.

“Quiero aclarar que cuando digo ‘la gente’ no estoy hablando de la gente que me sigue, me banca y escucha mi música”, aclaró, remarcando que sus líneas no fueron dirigidas a sus seguidores.