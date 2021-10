Sabrina Rojas y Tucu López, súper apasionados y a los besos en la noche porteña

A poco de blanquear su relación, Sabrina Rojas y el Tucu López no dudan en mostrar en público el gran amor que se tienen y lo rápido que se afianza este noviazgo con el correr de los días. Ahora, en medio del festejo por los 100 mil espectadores de Sex, la expareja de Luciano Castro dijo presente en la obra que tiene como figura al hombre que conquistó su corazón y selló el momento a puro mimos, besos y miradas cómplices.

El evento se llevó a cabo este viernes por la noche y después de la función del espectáculo de José María Muscari, hubo baile, tragos y muchos gestos de amor hasta las 3 de la mañana en el Gorriti Center.

Por su parte, Sabrina despertó suspiros al aparecer con un conjunto negro que resaltaba sus curvas y que acompañó con una campera de cuero y botas largas del mismo tono.

Días atrás en su paso por Cortá por Lozano, Sabrina se había referido a su vínculo con el Tucu: "Estoy como en una adolescencia. Cuarentona, separada, yo dije 'vivo la vida'. No lo conocía, la vida nos fue cruzando. Yo, cero. Decía 'acá no me meto ni loca'. Veía más de lo mismo. Pero bueno, suma en un montón de cosas. Me hace sentir bien".

¡Sabrina Rojas y el Tucu López, una relación que avanza a paso firme!