Sabrina Rojas, picante con Pampita por su reality: "Supongo que está muy guionado porque ella es muy 'obse' con todo"

La opinión de Sabrina Rojas sobre el reality de Pampita fue contundente, a pesar de que antes había reconocido no haberlo visto.

"Yo el reality de Pampita no lo vi. ¿Estaba muy guionado? Viniendo de Pampita supongo que sí", comentó la conductora de Emparejados.

Sorprendido, Tucu López le preguntó a su coequiper y pareja por qué hacía tan filosa afirmación sobre la top.

"Ella es como muy obse(siva) con todo", respondió Sabrina Rojas, obviando recordar la pica que arrastra con Pampita luego de que a fines de 2019 la conductora de El Hotel de los Famosos elogiara los atributos de Luciano Castro en plena filtración de fotos íntimas.

LA POSTURA DE SABRINA ROJAS Y TUCU LÓPEZ ANTE UNA PROPUESTA DE REALITY CONJUNTO

La chicana de Sabrina Rojas a Pampita surgió a cuento de la pregunta de Juan Etchegoyen a la conductora de Emparejados y su par, Tucu López, sobre si se animarían a hacer un reality como el de Luciana Salazar, Mirko y Marley, o el que haría Wanda Nara.

Entonces, Sabrina enfatizó: "Yo no quiero decir un 'no rotundo' porque he dicho que no a cada cosa y después la terminé haciendo…".

Ahí, el Tucu la alertó: "No digas que no por si hay un productor que tenga tarasca".

Pero Rojas insistió: "Lo único que puedo asegurar es que nuestro reality sería muy aburrido. Nosotros no tenemos glam para mostrar. ¿Qué nos pueden mostrar? ¿Buscando pallets?".

Al final, Sabrina Rojas razonó ante la mirada de Tucu López: "Es un viaje de ida. Después de hacer un reality no podés quejarte mucho si se meten en tu vida".