Sabrina Rojas habló de sus fotos melosas con el Tucu López y blanqueó el romance: "La pasamos bien"

Superada la separación de Luciano Castro (46), después de 12 años en pareja y de haberse convertido en madre de Esperanza (8) y Fausto (6), el presente encuentra a Sabrina Rojas (41) en pleno romance con el Tucu López (40).

Relajada, a tan solo cinco meses de confirmar la separación de su todavía marido, la actriz comentó sobre las fotos del fin de semana a los mimos con el locutor: "Nos encontramos cuando se puede y la pasamos bien. No puedo decir más que eso.".

Cautelosa, luego reflexionó sobre la conexión que logró con el actor de Sex, a quien hace dos meses fue a ver al teatro con sus amigas en su primera salida oficial como soltera: "El tiempo dirá".

De todas formas, en su diálogo con la revista ¡Hola! Argentina Sabrina dejó en claro qué es lo que quiere en esta nueva etapa de su vida: "Me propuse priorizarme. No quiero quedarme con la culpa de lo que no fue, voy a encenderme y a disfrutar". Luego, Rojas marcó la cancha: "Me gusta estar en pareja, pero como lo hice toda mi vida, ahora creo que no podría volver a convivir con alguien".

En esa misma línea, ya disfrutando de su romance con el Tucu López, Sabrina Rojas analizó los lances de sus pretendientes por redes sociales y concluyó: "Me entretengo mucho a la noche con mis amigas viendo mensajes que jamás hubiera imaginado. Es halagador… Hoy me propongo permitirme todo".

"Tengo 41 años, me quedé soltera siendo joven y estoy con ganas de estar bien. No quiero estar en ningún lugar que me tire para atrás. No busco una pareja, pero deseo estar con gente que sume y si deja de sumarme, adiós, no la voy a remar. No quiero tener más hijos, quiero pasarla bien. Hoy sólo me importa lo que piensen las personas que quiero y que me rodean", afirmó.