Sabrina Rojas habló a corazón abierto de sus ganas de ser mamá con Tucu López: "Tiene que ser papá"

Muy enamorada, Sabrina Rojas, que con su ex, Luciano Castro, tiene dos hijos, contó que le gustaría ser mamá con Tucu López, su pareja actual.

"Es una persona que tiene que ser papá. Realmente no sé cómo llegó a los 42 años sin haber tenido un hijo. Es un gran padrastro. De verdad lo digo", aseguró, muy dulce, en diálogo con Agarrate Catalina.

"Es una persona que tiene que ser papá. Realmente no sé cómo llegó a los 42 años sin haber tenido un hijo. Es un gran padrastro". G-plus

Y contó que están pensando en agrandar la familia, ya que quiere que él sea padre. "Él es un hermoso compañero y mis hijos, si llegáramos a pasar toda la vida juntos, van a crecer también con él", sumó, contundente.

SABRINA ROJAS QUIERE TENER UN HIJO CON TUCU LÓPEZ

Antes de cerrar, Sabrina contó que según sus estudios clínicos, a sus 42 años podría convertirse en mamá sin necesidad de apostar a un tratamiento de fertilidad.

"La verdad es que el Tucu ya está ejerciendo, pero me gustaría que sea papá. Él mismo, cuando charlamos, me lo dice. Hasta ahora no hicimos ningún tratamiento. Tengo 42 años y en mayo cumplo 43. Creo que si llego a los 45 sin que suceda, ahí pensaría en un tratamiento, pero hoy, tranquilamente, podría quedar embarazada, según mis estudios clínicos...".

"Tengo 42 años y en mayo cumplo 43. Creo que si llego a los 45 sin que suceda, ahí pensaría en un tratamiento, pero hoy, tranquilamente, podría quedar embarazada, según mis estudios clínicos...". G-plus

"El deseo una lo imagina y es muy hermoso, pero cuando caigo en la realidad, la verdad es que tengo dos hijos con los que estamos acomodándonos, hace poco tiempo que me separé. Tienen 8 y 9 años. Son chicos y yo soy grande, eso me genera una revolución porque el tiempo corre", cerró, al hablar de la presión del "reloj biológico".