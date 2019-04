Con Sabrina Rojas en el estudio, Ángel de Brito le mandó un palo por elevación a Luciano Castro: el motivo

Hombre frontal y transparente como pocos, Luciano Castro (44) expresó su cabal fastidio con el notero de Los Ángeles de la Mañana que lo abordó para entrevistarlo apenas arribó a Ezeiza, proveniente de una mini luna de miel con Sabrina Rojas (38) en Cancún. Ante la insistencia de Santiago Riva Roy por indagar respecto del devenir de la crisis conyugal que sufrió la pareja a principios del 2019, el actor disparó: “No, entendeme que yo no hablo. No seas impertinente y no me lleves por delante”.

Más sobre este tema Luciano Castro, fastidiado con LAM al volver de sus vacaciones con Sabrina Rojas: "No seas impertinente y no me lleves por delante"

La implacable actitud en rechazo al reportaje fue objeto de reproche por parte de Ángel de Brito en su programa del martes: “Pocas pulgas para Luciano Castro, que les mete miedo a los noteros”.

Memorioso, este jueves el conductor aprovechó la presencia de Sabrina en el estudio de eltrece para chicanearlo: “Decile al roñoso de tu marido que vea cómo bajó Susana Giménez después de 14 horas de vuelo y llegar desde Australia”.

Entonces, la diosa salió en defensa del padre de Esperanza (5) y Fausto (4): “Pero a Susana le gusta, a él no. Es así”. Una vez más, De Brito machacó: “Pero se dedica a esto, se debe a sus fans”. Y Sabrina Rojas justificó a Luciano Castro: “Bajamos de un viaje hermoso con una necesidad tremenda de ver a nuestros hijos, ¡y la nota es sobre la presunta infidelidad! Yo porque soy políticamente correcta, ¡pero lo hubiera mandado a la mier...! Luciano estaba recién bajado de un vuelo y no se lo esperaba. En Mar del Plata sí esperábamos la guardia periodística”.