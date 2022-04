Sabrina Rojas defendió a Luciano Castro tras su encuentro con Tucu López en un recital: "Siempre lo ponen en el lugar del malo"

Sabrina Rojas defendió a Luciano Castro en diálogo con Socios del Espectáculo luego de que, tras un encuentro en un recital de María Becerra, se dijera que estaban teniendo un tenso cruce por haber llevado a sus hijos al show.

“Luciano creo que iba con Flor pero nunca en el almuerzo lo hablamos y a último momento salió la posibilidad de que fueran los chicos y después se encontraron allá”, explicó la actriz.

“¿Y qué paso con esa imagen agarradito del cuello?”, le preguntaron desde la emisión de eltrece y Sabrina respondió: “Nada, Luciano le estaba agradeciendo al Tucu que había llevado a los nenes”.

“Lo que pasa es que siempre lo ponen en el lugar de malo a Luciano, como que está retando a alguien, pero él es así, vehemente. Todo lo contrario, le estaba agradeciendo y la verdad que un genio el Tucu”, cerró al respecto.

SABRINA ROJAS EXPLICÓ POR QUÉ NO SE PUEDE CASAR CON EL TUCU LÓPEZ

Sabrina Rojas explicó en Socios por qué no se puede casar con el Tucu López: “Yo tengo papeles que arreglar todavía, no me puedo casar y con ese tema venimos muy bien”.

“¿Van a agrandar la familia?”, le preguntaron y la actriz contestó: “Es un montón pensarlo, pero bueno en un año o dos si Dios quiere y seguimos juntos… ¿por qué no?”.