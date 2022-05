Sabrina Rojas defendió a Luciano Castro luego del escándalo vial: la insólita explicación

Esta semana trascendió un video de Luciano Castro manejando su camioneta con Flor Vigna al lado filmando, su hija Esperanza (8) parada en el asiento sacando parte del cuerpo por la ventana del techo y Fausto (7) sentado atrás sin cinturón de seguridad.

En Intrusos, contaron que el actor fue notificado por la seccional Vicente López de la Agencia Nacional de Vialidad, que también subió el video a sus redes a modo de muestra de lo que no hay que hacer.

“Él tiene su registro de conducir por Vicente López y por eso, antes de que le llegue esta citación, se presentó ante la dirección de tránsito y transporte de Vicente López espontáneamente para hacer una re evaluación”, contó Maite Peñoñori.

SABRINA ROJAS DEFENDIÓ A LUCIANO CASTRO TRAS EL VIDEO MANEJANDO CON SUS HIJOS SIN CINTURÓN DE SEGURIDAD

“Lo que me dicen es ‘inteligentemente no esperó, sino que se presentó espontáneamente, le hicieron esta re evaluación, y ahora están decidiendo, aparentemente, que no le quitarán la licencia’, como sí hicieron con Matías Defederico”, agregó Maite.

“Tanto Flor Vigna como Sabrina Rojas, su ex mujer, salieron a defenderlo. Concretamente, Sabrina nos cuenta que fue en el barrio cerrado y que lamenta la repercusión y que él es súper cuidadoso”, anunció Virginia Gallardo, antes de mostrar lo que le dijo la conductora de Emparejados.

“Eso fue dentro del barrio cerrado donde vivimos, que vas a 20 kilómetros por hora. Yo entiendo que la gente no comprenda si no saben el contexto, pero todos van a esa velocidad y no más”, se pudo leer en pantalla el testimonio de Sabrina.

“Seguramente fue asesorado por un buen abogado que le dijo ‘andá y presentate’”, añadió Nancy Duré. “Mira lo que son las consecuencias de subir un videíto, una cosa ingenua…”, dijo Flor De la Ve.

“Es que hoy, Flor, Floppy Tesouro subió un video manejando con la hija, donde se veía en el reflejo que la que grababa a la hija era ella, o sea que sigue sucediendo”, cerró Maite sobre los incontables casos de este tipo que se pueden ver en las redes sociales de los famosos.