Pese al dolor que le genera a Sabrina Rojas (38) hablar del fin de su pareja con Luciano Castro (43), tras nueve años juntos (dos de matrimonio) y dos hijos en común, Esperanza (5) y Fausto (4), la actriz se permitió matizar algunas de sus declaraciones con humor.

Un ejemplo de eso fue cuando Marcela Tauro le preguntó en Intrusos: "Si lo ves a Luciano con otra, ¿te morís?". Y ella respondió sincera, pero con humoradas de por medio: "¡Obvio! Todavía... Esperame un poco, Castro, a que me reponga de esto. Y si sucede, la venganza será terrible".

"Todavía no estoy preparada (para verlo con otra). Yo no tengo esta cosa de 'no lo aguanto más, ojalá se lo lleve otra'. ¡No! Me agarra una cosita en la panza". G-plus

En la misma línea, Jorge Rial repreguntó: "¿Cuál sería la temporada de luto que a vos te gustaría que Luciano tuviera?". Recogiendo el guante, ella señaló: "No lo sé. ¿Diez años? Ja, ja, ja. Todavía no estoy preparada (para verlo con otra). Yo no tengo esta cosa de 'no lo aguanto más, ojalá se lo lleve otra'. ¡No! Me agarra una cosita en la panza".

Fue en ese punto que el conductor, acotó: "No creo que vos quieras que se lo lleve otra, siendo Luciano Castro". Y Sabrina coronó el tema con un pícaro chiste: "Son sentimientos que hemos sentido, en algún momento… Cuando lo ves que se mete con la tabla (al mar), decís 'ojalá lo agarre un tiburón'". La decisión de separarse fue de común acuerdo, pero ella contó que aún se siguen "amando".