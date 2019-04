A pesar de estar en pareja con Luciano Castro (44) hace casi una década y ser madre de Esperanza (5) y Fausto (4), nada no exime a Sabrina Rojas (38) de los zarpados y divertidos comentarios de otras mujeres que le tienen "sana envidia" por su vida junto al galán. Así es que en su paso por Los Ángeles de la Mañana la actriz hasta mantuvo un tenso momento con Lourdes Sánchez, luego de cuestionarla por admitir que Luciano sería su "permitido".

En ese contexto, Ángel de Brito recordó el incisivo comentario de Iliana Calabró respecto de que Castro "no besa bien", acorde a su experiencia como compañeros en Campeones hace unos 20 años. Inmutable, Sabrina justificó a su marido: “Bueno, pero es una escena de televisión. A mí nunca me besaron bien en una escena”. Compinche, Calabró remató: “¡Es que en la televisión no se besa bien!”.

Ese fue el pie para que el conductor indague sobre el mayor fuerte de Luciano en la intimidad, a lo que Rojas, sonrojada, confesó para salir del paso: “Él está todo fuerte, ja, ja. Desde la sonrisa. Y besa muy bien, de verdad... ¡muy bien!”.

Al final, entre carcajadas respondió a la broma de Yanina Latorre, quien le sugirió que no le haga “tanta propaganda” a Luciano Castro porque era preferible que "todas le quieran dar sin saber cómo besa”.

“Me lo miran igual, aunque no le haga propaganda, lo vivo tirando abajo y diciendo que es malhumorado y a pesar de todo dicen ‘¡qué bueno que está!’”, cerró Sabrina Rojas.

