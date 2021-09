Sabrina Rojas compartió un momento hogareño con Luciano Castro tras blanquear su romance con Tucu López: "Estudian y se pelean"

Separada de Luciano Castro, tras doce años de amor, Sabrina Rojas compartió en Instagram un momento familiar del actor, ayudando en la escuela a su hija, Esperanza, tras blanquear ante la prensa su romance con Tucu López.

"Estudian y se pelean", escribió la actriz en la historia que subió a su red, en la que se la ve a su hija, escuchando con poco entusiasmo a su papá.

En plena lectura de Castro, en la casa que compartían cuando eran pareja, Sabrina Rojas dio más detalles del ida y vuelta entre Luciano y Esperanza, mientras hacían juntos tareas de la escuela: "Enojadísima. Ella no quiere más".

"Estudian y se pelean. Enojadísima. Ella no quiere más", dijo Sabrina en los videos de Castro ayudando a su hija en las tareas del cole. G-plus

Esta semana, Sabrina Rojas contó en Intrusos cuál fue la reacción de Luciano Castro, tras enterarse que comenzó una relación amorosa con Tucu López: "Entre nosotros hay mucho diálogo, mucho amor y está todo bien. Está todo en armonía".

Más sobre este tema La respuesta de Sabrina Rojas cuando le preguntaron por la reacción de Luciano Castro por su romance con Tucu López: "Tenemos mucho diálogo" La confesión íntima de Sabrina Rojas, tras separarse de Luciano Castro: "Fui infiel; he sido y me han sido"

"Somos dos personas separadas, que no nos debemos nada, que tenemos las cosas en claro. Por eso me puedo permitir vivir mi presente con esta liviandad. No tengo nada ni a nadie a quién rendirle cuentas. Y nadie me las pide, y así tiene que ser", aseguró la actriz, y la armoniosa escena familiar quedó demostrado que con su ex está todo en orden.