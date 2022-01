Sabrina Rojas arrinconó a Tucu López con una pregunta sobre Jimena Barón: "¿Le hiciste el pollo de la pasión?"

La pregunta a quemarropas que Sabrina Rojas le hizo a Tucu López en vivo obtuvo una respuesta que dejó satisfecha a su pareja, pero que quizá la deje pensando a Jimena Barón. "¿A 'la Cobra que te cobra todo lo que hiciste bebé' le hiciste el Pollo de la Pasión?".

Un tanto incómodo, el conductor de Es por Ahí apeló a su honestidad brutal para sacarle la duda a su actual pareja sobre su ex: "¡No! No, no… No hubo Pollo de la pasión".

El comentario surgió luego de que Sabrina elogiara las cualidades gastronómicas de su novio, quien estaba por cocinar empanadas tucumanas en vivo: "No sé empanadas, pero el Tucu cocina bastante bien. A mí me hizo el Pollo de la Pasión, y acá estoy, apasionada".

En ese momento, el Tucu López explicó de qué se trataba el menú afrodisiaco que le había preparado a Sabrina Rojas en una de sus primeras citas, a diferencia de sus cuatro meses de romance con Jimena Barón.

"Es una receta milenaria que tenemos todos los tucumanos cuando nacemos, que tenemos un contacto íntimo con la Pachamama. Es una receta que tenés que aplicar solo una vez en tu vida, cuando querés enamorarte para siempre".

LA INCREÍBLE DECLARACIÓN DE AMOR DE SABRINA ROJAS A TUCU LÓPEZ

Instantes después, el Tucu López dio los detalles para preparar auténticas y deliciosas empanadas tucmanas de carne de matambre de cerdo cortada a cuchillo, cuando Sabrina Rojas lo volvió a sorprender.

"Te llegan a salir como las que trajiste freezadas de Tucumán y me caso", exclamó Sabrina.

Impactado, el Tucu López apenas atinó a contestarle con timidez a Sabrina Rojas: "Bueno… Ojalá salgan así".