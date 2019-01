Una semana después de confirmar que con Luciano Castro (43) habían decidido poner punto final a su extensa relación, tras casi diez años juntos y dos hijos, Esperanza (5) y Fausto (4), Sabrina Rojas (38) regresó a su cuenta de Instagram para lanzar un peculiar mensaje con una foto sexy.

La actriz compartió fotos de una campaña de trajes de baño y, en una imagen en la que aparece posando en la playa con una bikini azul, escribió una tremenda frase. “¡Este cuerpo estaría necesitando mucho chongo como nunca!”, lanzó, con humor, parafraseando una de las frases de Moria Casán.

Hace pocos días Luciano había contado los buenos términos en los que se dio su separación de la modelo: “Muchas veces sana una separación para poder estar mejor, y muchas veces no. Así que veremos, somos gente madura, nos queremos, nos amamos", expresó en la revista Caras. Mientras que ella en Intrusos señaló que también lo seguía amando y que “todavía no estoy preparada (para verlo con otra). Yo no tengo esta cosa de 'no lo aguanto más, ojalá se lo lleve otra'. ¡No! Me agarra una cosita en la panza”.

Sabrina Rojas, corazón y cuerpo disponible.

Foto: Instagram Stories