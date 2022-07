Sabrina Garciarena opinó sobre la crisis del país: "No puede haber más planes sociales que gente trabajando"

La realidad del país le preocupa a Sabrina Garciarena, y lo dejó en claro al manifestarse respecto de la polémica por los planes sociales que suministra el Estado.

"No puede haber más planes que gente trabajando en el país. No va, hay que trabajar. No hay cultura del trabajo", afirmó la esposa de Germán Paoloski, conductor de El Noticiero de la Gente, en Telefe.

"La gente la está pasando mal, es muy difícil vivir acá, es un país para valientes", se lamentó la actriz de Madres en diálogo con Pablo Montagna, en Radio Rivadavia.

LA CRUDA REFLEXIÓN DE SABRINA GARCIARENA SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA

Por otra parte, Sabrina Garciarena se confesó en medio de la promoción de la obra que comparte con Viviana Puerta, Anita Martínez y Laura Conforte.

"Para mí es muy triste la situación del país. Sin entrar en política que no me gusta hablar de eso. Es muy triste que uno no pueda crecer, me da pena. La industria te invita a buscar trabajo en otros lugares", analizó.

"La mayoría de la gente está en el horno, es muy difícil vivir en este país, es un país para valientes. Nos merecemos que no haya esta crisis económica, que se ordenen las cosas", cerró Sabrina Garciarena.