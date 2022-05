Sabrina Garciarena apoyó a Facundo Arana públicamente tras las acusaciones en su contra: "Te quiero"

En medio de su polémica con Romina Gaetani, Connie Ansaldi bancó a Facundo Arana. Y Sabrina Garciarena también lo apoyó públicamente.

Luego de que Romina, que trabajó con él en Noche y Día, lo acusara de haber vivido situaciones violentas, y de que Maju Lozano la apoyara al contar cómo la encaró Arana por una nota que le había hecho años atrás a Isabel Macedo, tanto Connie como Sabrina decidieron respaldarlo públicamente.

“Contar hace más de 20 años con tu amistad, es un privilegio. A mí no me van a contar como sos. Ni qué clase de ser humano habita en lo más profundo de tu alma y corazón. No me van a contar qué batallas propias has librado ni las que has ganado para otros”, dice el primer párrafo del extenso posteo de Connie dedicado a Arana.

Ante su descargo, Sabrina reaccionó con un dulce mensaje dedicado a su amigo.

QUÉ DIJO SABRINA GARCIARENA DE FACUNDO ARANA TRAS LAS ACUSACIONES DE ROMINA GAETANI

"Claro que sí, Facundo, te quiero amigo", le dedicó Sabrina respaldando las palabras de Connie.

A lo que Ansaldi cerró sumando un montón de corazones.