Sabrina Carballo estalló en llanto y casi se va de El Hotel de los Famosos: "Me quiero ir a mi casa"

En la recta final del juego, Sabrina Carballo quebró en llanto y casi se va de El Hotel de los Famosos.

La actriz está nominada y no se siente a gusto con los compañeros con los que integra el staff. En un momento de limpieza profunda, en la cocina con Locho Loccisano, Carballo no contuvo su malestar.

"No me lo fumo... ¡Ay, Dios! ¡Qué país generoso! Está difícil. Más que un juego es educación. En mi caso, en la convivencia, lo ignoro, pero no estoy contenta con mi grupo de staff", dijo la actriz, ante la cámara.

"Me quiero ir a mi casa. No pasó nada, pero estoy pensando y me quiero ir a mi casa. No quiero estar más acá". G-plus

SABRINA ROMPIÓ EN LLANTO Y CASI SE VA DEL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Movilizada por las fuertes diferencias que tiene con algunos de sus compañeros de reality, Sabrina Carballo fue al cuarto, angustiada, y terminó llorando en frente de su expareja, Chanchi Estévez.

"¿Qué te pasó?", le preguntó el exfutbolista a la actriz, quien tras pedirle un cigarrillo dejó fluir las lágrimas.

"Nada. Me quiero ir a mi casa. No pasó nada, pero estoy pensando y me quiero ir a mi casa. No quiero estar más acá", le respondió Sabrina. Y Chanchi opinó: "Lo que la afecta a ella es la energía que hay en el staff".

Desistiendo de la ida de irse del programa, Sabrina expresó el motivo que casi la lleva a abandonar el juego: "Me encontré en el medio de la cocina, con cara de orto, y dije 'yo no soy esta'. Voy a perder si me quedo más y me voy al carajo. Me conozco. Me quiero ir feliz de acá".