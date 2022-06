Sabrina Carballo cometió una falta en pleno duelo con Lissa Vera al seguir el consejo de Martín Salwe: "Decidimos repetir la parte final"

Sabrina Carballo y Lissa Vera en El Hotel de los Famosos deberán repetir el final del duelo de la H después de que la primera cometiera una falta en plena competencia siguiendo el consejo de Martín Salwe.

“Chicos, seguramente se estarán preguntando por qué terminó el duelo y hubo una porción de tiempo en la que no nos veían a nosotros en este lugar”, comenzó diciendo Chino Leunis.

Luego, el conductor continuó la explicación: “La razón era que estábamos observando la parte final del juego en la que nos dimos cuenta de una anomalía en el recorrido final de Sabri”.

"Nos dimos cuenta de una anomalía en el recorrido final de Sabri a partir de la indicación de un compañero". G-plus

“Ella estaba subiendo por el lugar correcto y a partir de la indicación de un compañero cambió el recorrido y sube por el costado”, manifestó Leunis en el reality show.

Al final el Chino les recordó consignas del juego: “Las reglas fueron claras, que eran siempre subir por el medio y siempre bajar por el costado, hemos decidido entonces que vamos a repetir la parte final”.

Más sobre este tema La furia de Alex Caniggia con Chanchi Estévez en El hotel de los famosos: el video del tenso cruce

CHINO LEUNIS MANDÓ AL FRENTE A QUIEN LE HIZO COMETER LA FALTA A SABRINA CARBALLO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Chinos Leunis reveló quién fue el que le indicó en pleno duelo a Sabrina Carballo que cometiera la falta para poder ganarle a Lissa Vera en el duelo de la H de El Hotel de los Famosos.

“Lo vimos en el video, Martín (Salwe) te dice ‘no no no, andá por el costado’ y vos subiste por el lugar que no era el correcto lamentablemente”, contó el conductor.

Entonces, explicó qué deberán hacer Lissa y Sabrina: “Van a hacer una carrera cabeza a cabeza partiendo desde la mesa con la tarjeta, después poner la tarjeta en el ascensor, subir por el centro como corresponde, llegar a la parte alta y colocarla en el centro”.

Más sobre este tema Lissa Vera dejó "la familia" y apuntó fuerte contra Sabrina Carballo: "Es más mala que las arañas"

“Esa es la decisión y ustedes van a tener que definir en la cancha quién se queda y quién se va”, sentenció Leunis en la emisión de eltrece.