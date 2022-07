Rusherking habló de su estado de salud: "No puedo abrir la garganta ni escuchar bien"

Ni bien regresó de México con China Suárez a Buenos Aires, Rusherking comenzó a sentir un malestar en la garganta y a no escuchar bien.

¿El diagnóstico? El joven trapero está atravesando una fuerte bronquitis que afecta su su cotidianidad y, especialmente, su profesión.

Cuando le preguntaron cómo se sintió cantando con Alejandro Lerner en Perros de la Calle, el artista aprovechó para hablar a fondo de su salud.

RUSHERKING CONTÓ QUE PADECE UNA FUERTE BRONQUITIS

"Estoy con una bronquitis muy fuerte hace dos semanas, no puedo abrir la garganta ni hablar sin que me duela, tampoco escucho bien por lo mismo. Y canté sin mis in ears, sin nada, hice lo que pude la verdad...".

"Ya cuando me recupere le digo a Alejandro de grabar un acústico nuevo para ustedes", fue la promesa que Rusherking les hizo a sus fans a través de sus stories de Instagram.

¡A cuidarse!