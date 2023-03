Rusherking habló del auto que le regaló a la China Suárez: "Tenía que romperla en el primer cumpleaños juntos"

Hace pocos días fue el cumpleaños de la China Suárez y su novio Rusherking la sorprendió con un Volkswagen New Beetle Cabrio, un auto descapotable modelo 2006. El cantante estuvo como invitado a La Peña de Morfi donde contó cómo se gestó su súper regalo.

“Se lo regalé porque era el primer cumpleaños de ella que pasábamos juntos. Lo vi como un acto de amor”, contó, en el primer programa del ciclo de Jey Mammon y Jésica Cirio.

“Ella un día me mostró que ese era el auto que le gustaba. No me lo dijo, ni me lo pidió como la gente dice. Me lo sugirió. Me dijo ‘me encanta este auto y me lo quiero comprar yo’”, aseguró.

"Tenía que romperla en el primer cumpleaños y se lo compré. Lo mandé a plotear de verde y le puse un moño". G-plus

RUSHERKNG HABLÓ DE LA SORPRESA QUE LE PREPARÓ A LA CHINA SUÁREZ POR SU CUMPLEAÑOS

“Tenía que romperla en el primer cumpleaños y se lo compré”, contó, divertido mientras hablaba de que estuvo hasta en los pequeños detalles del presente para la actriz.

“Lo compramos, lo mandé a plotear de verde y le puse un moño”, reveló, diciendo que incluso reparó en el enorme moño que llevaba el vehículo para el cumpleaños.

“El moño lo busqué en internet y llegó al toque”, pormenorizó.