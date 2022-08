Rusherking encaró a la prensa por sus consultas sobre la China Suárez: "Son respetuosos, a veces"

Desmentido los rumores de crisis con la China Suárez, Rusherking asistió a los Premios Gardel 2022 y le hizo una contundente aclaración a la prensa presente, tras molestarse por algunos episodios vividos con los cronistas en la calle y por recientes versiones sobre su relación de pareja con la actriz.

"Son respetuoso, a veces", expresó Rusherking en nota con el notero de Intrusos y con otros trabajadores de prensa, que lo abordaron en la alfombra roja de la premiación musical en el Movistar Arena.

FIRME ACLARACIÓN DE RUSHERKING A LA PRENSA

Notero: -¿Cómo estás pasando este momento? ¿Cómo estás hoy?

Rusherking: -Todo muy bien. ¿Vos cómo estás? Estamos tranquilos.

Notero: -Nosotros somos respetuosos.

Rusherking: -Son respetuosos, a veces…

Notero: -¿Qué te molesta? ¿Cuando se habla de vos?

Rusherking: -No, cuando se habla de mí no. Yo la nota la doy contento, solamente (me molesta) cuando me vienen corriendo. No estoy preparado para responder. Pero si es así, nos tomamos un café, y respondemos.

Notero: -¿Te sorprende ser mediático, que se hable tanto de vos, de tus relaciones?

Rusherking: -¿Si me sorprende? No, es parte de todo. Hay que aceptarlo. No me molesta. Yo estoy muy contento con mi relación. Muy feliz haciendo mi música, laburando mucho y enfocado.

ALGUNOS EPISODIOS QUE INCOMODARON A CHINA SUÁREZ Y A RUSHERKING

A principio de mayo, Rusherking no disimuló su incomodidad al ser abordado por el cronista de LAM, luego de que salieran a la luz imágenes suyas, muy mimoso con la China Suárez en la fiesta post ceremonia de los Martín Fierro.

"Me fui mundial", dijo el trapero, en alusión a la noche compartida con su flamante novia, y sin dar detalles de la relación.

Días después, China Suárez acusó al programa que conduce Ángel de Brito de "hostigamiento y persecución" por montar guardia en el hotel porteño en el que pasó la noche con el cantante, hasta lograr imágenes juntos.