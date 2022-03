Rusherking reveló que se operó en secreto de un tumor en la garganta: "A mis viejos les conté un día antes"

Mientras transita un gran momento profesional, como uno de los artistas más escuchados de nuestro país en las plataformas de streaming, Rusherking se abrió por primera vez al hablar sobre el delicado diagnóstico que recibió y por el que eligió mantenerse en silencio.

“Me operé. Tenía un tumor en la garganta y no lo quería hacer público”, contó el trapero en una entrevista a Clarín sobre el difícil momento que atravesó.

El cantante aseguró que prefirió no contarle nada a sus padres y solo su manager lo sabía. “Ella me acompañó a la operación, postoperación, estuvo como enfermera también. Es que mis viejos no podían venir porque son de Santiago del Estero y tampoco los quería preocupar así que les conté un día antes de operarme”, recordó el ex de María Becerra.

Thomas Tobar, el nombre real del artista, destacó el rol que tuvo su manager, quien lo cuidado como una “segunda madre”.

“Para mí es fuerte porque yo estoy relejos de mi familia, me vine resolo y acá la encontré a Silvia y a todo mi equipo, la banda, mis amigos que tengo una unión muy fuerte con todos ellos”, destacó.

