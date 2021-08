Roxy Vázquez reveló cómo transita el embarazo de su segundo hijo: "El varoncito se está portando bien"

Es un gran momento personal para Roxy Vázquez (43), contenta por su presente laboral al frente de TN de 6 a 10, y más cuando se enteró de que estaba embarazada de su segundo hijo. Con humor, habló de cómo vive esta dulce esoera.

“Yo nunca cuento nada de mi vida, soy bicho raro. Todos mis compañeros se sorprendieron porque nadie sabía nada, no sabían ni quién era el padre. La parte personal es una cosa que necesito preservar siempre”, aseveró en una nota a Por si las moscas (Radio Ciudad AM 1110 / La Once Diez).

“Lo conté porque me estaba costando disimular la panza. Las vestuaristas me hacían chistes, las maquilladoras también. Y venía zafando hasta que lo tuve que decir”, confesó, con humor. “Yo estoy chocha. Es un regalo de la vida, pero al principio me dio miedo pensar cómo iba a hacer cuando sonara el despertador a las cuatro de la mañana para ir al canal”, aseguró.

"Yo perdí muchas personas cercanas, tuvimos muchos casos de Covid-19 en mi familia, y esto que es vida y que es milagroso es realmente hermoso". G-plus

“Mi ritmo es difícil de llevar. Por ahora está todo bien, trato de dormir la siesta, y el varoncito se está portando bien”, se sinceró Roxy, quien es mamá de Rocco (11).

La emoción de Roxy Vázquez por su embarazo

“La llegada fue súper natural, pensaba hacerlo el año que viene. Lo deseábamos y empezamos a intentar, pero no pensé nunca que me iba a salir tan rápido. Fue bastante inesperado”, aseguró la conductora del ciclo matutino de TN.

Emocionada, Roxy habló del momento en el que llegó está feliz noticia. “Cuánta muerte alrededor y cuánta vida acá. Yo perdí muchas personas cercanas, tuvimos muchos casos de Covid-19 en mi familia, y esto que es vida y que es milagroso es realmente hermoso. Es increíble”, expresó.