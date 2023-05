Romina Uhrig explicó por qué dejó de seguir a Julieta Poggio en las redes y generó polémica

El escándalo se puso en el centro de la escena cuando Romina Uhrig dejó de seguir en Instagram a Julieta Poggio, de quien se hizo súper amiga en Gran Hermano 2022.

"No sé qué pasó, no la seguía en Instagram. Fue sin querer... Me eliminó mucha gente, cayó Juli y un montón de fans que me dijeron que ya no los estaba siguiendo", expresó.

Luego de que Lourdes Sánchez le dijera que había algo en su mirada que le indicaba que las cosas no estaban bien, Romi contó que Juli se puso en contacto con ella por esta situación.

"Me enteré por Juli, me empezó a llamar a las 2 y media de la mañana, yo estaba durmiendo....", reveló, ante la sorpresa de los panelistas.

ROMINA UHRIG ADMITIÓ QUE ESTÁ DISTANCIADA DE JULIETA POGGIO

Antes de cerrar, Romi admitió que su relación con Juli ya no es como la de antes.

"No hablamos mucho como antes, por un tema de las dos, pero está todo bien... Ella está a full, yo también, no pasó nada pero es verdad que ya no tenemos lo mismo que antes, en la casa estábamos mucho juntas", indicó.

En este contexto, los fans sacaron sus conclusiones. "Sospecho que su distanciamiento tiene que ver con el streaming en Telefe porque si mal no recuerdo la idea inicial era Romina, Daniela y Julieta más un hombre como integrantes", expresaron. ¿Será?