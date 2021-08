Romina Richi calificó a Gonzalo Valenzuela como amante tras decir que son amigos con derechos: "No siento apasionamiento como con un novio"

Disfrutando de la soltería, Romina Richi confesó que Gonzalo Valenzuela es una "amigo con derechos", luego de que el actor chileno la fuera ver a la obra Sex y se sacaran fotos muy mimosos.

La declaración sin filtro de la actriz no pasó desapercibida y en su paso por Flor de Equipo le hicieron una picante pregunta al respecto. ¡Y Richi se la jugó!

"Dijiste que Gonzalo Valenzuela es un amigo con derecho. Después de haber tenido intimidad, ¿es tan buen amigo como amante?", indagó la panelista Noelia Antonelli.

Tras pensarlo unos segundos, Romina contestó: "Sí, por supuesto. Igual, para mí, es un gran amigo". Atenta a su respuesta, Nancy Pazos la chicaneó: "Yo le tenía ganas y ya me bajé".

"Dijiste que Gonzalo Valenzuela es un amigo con derecho. Después de haber tenido intimidad, ¿es tan buen amigo como amante?", indagó la panelista Noe Antonelli. G-plus

Aclarando su elección, la actriz agregó: "Para mí es un amigo, no siento ese apasionamiento que uno siente por un novio o una persona que está enamorada. Para mí Gonza es un amigo, lo amo profundamente como amigo".

Sintiendo que Romina Richi no dejó bien parado a Gonzalo Valenzuela, Pazos concluyó con humor: "Contestó muy bien, pero nos bajó las expectativas. La respuesta estuvo buena, pero lo mataste”.

"Para mí es un amigo, no siento ese apasionamiento que uno siente por un novio o una persona que está enamorada. Lo amo profundamente como amigo", respondió Romina. G-plus

Romina Richi habló de su “amistad con derechos” con Gonzalo Valenzuela

En junio, tras ponerle punto final a su historia de amor de más de dos años con María Gracia Omegna, con quien tiene una hija, Gonzalo Valenzuela fue a ver a Romina Richi al teatro y se mostraron a los abrazos y efusivos besos en la mejilla.

La intuición del productor y panelista Gaby Fernández hizo que la actriz defina su singular relación con el actor chileno en La Previa de La Academia, programa de Ciudad Magazine.

Más sobre este tema De Brito reveló la dura frase que le escuchó decir a Romina Richi sobre el jurado con el micrófono abierto: "Estos no fueron nunca al teatro"

"Es un amigo con derechos hace mil", dijo Romina, descolocando a los integrantes del ciclo de espectáculo.

Luego, aclaró: "Touch and go no es lo mismo. Es un amigo. ¿Ustedes qué quieren saber, si cog...? ¡Tanta vuelta! Somos amigos, tengo muchos amigos que amo, que adoro, y si eventualmente puede pasar algo, pasa. ¿Por qué hay que investigar tanto? ¿Tienen relaciones sexuales o no?".