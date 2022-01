Romina Ricci presentó a su nuevo novio: "Venía de estar sola y me enamoré"

Luego de los fuertes rumores de romance con Martín Bossi, Romina Ricci confirmó que está de novia con Tomás Gabrich.

En este contexto, habló por primera vez de su pleno noviazgo y reveló cómo conoció a su actual pareja, que no forma parte de los medios.

"Estoy de novia... Hace poco, un par de meses", así confirmó la noticia de su relación, en diálogo con Cortá por Lozano (Telefe).

QUIÉN ES TOMÁS GABRICH, EL NUEVO NOVIO DE ROMINA RICCI

Tras contar que conoció a Tomás en una reunión con sus amigos en común, la actriz celebró haberse enamorado.

"La vida me sorprendió. No estaba en mis planes. Hay que dejar también, ¿no? Venía de estar un tiempo bastante sola y sucedió. Me enamoré. Es un amor", cerró Romina, muy enamorada.

Hace unas semanas, la pareja viajó a Puerto Madryn junto a Valentina, una de las hijas de la actriz.