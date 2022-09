Romina Pereiro habló del rumor de romance de Jorge Rial con Mariana Brey

A dos meses de que Jorge Rial y Romina Pereiro firmen los papeles de divorcio, la relación que mantienen de ex parece ser buena. Así lo aseguró la nutricionista a Socios del Espectáculo, donde terminó refiriéndose a la versión que relaciona al conductor con Mariana Brey, panelista del ciclo de eltrece y de Argenzuela.

“Estoy sola y muy tranquila”, aseguró la integrante de Ariel en su salsa sobre su vida sentimental. “No, ¿qué novio? No, esas cosas me parece que se dan y cuando sea el momento, se dará”, aseguró.

A la hora de hablar del conductor destacó su vínculo, como el que tiene él con sus hijas y ella con las de él. “Con Jorge y con las chicas, perfecto. Entre nosotros siempre estuvo tranquilo”, aseveró.

"Me parece bárbaro. No tengo idea, pero si él está bien va a contar siempre con todo mi apoyo". G-plus

LA OPINIÓN DE ROMINA PEREIRO SOBRE LA VERSIÓN DE ROMANCE DE JORGE RIAL Y MARIANA BREY

El notero del ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares quiso saber si estaba al tanto de la versión que circuló, y que los periodistas desmintieron, sobre el rumor de romance con Mariana Brey.

“Mientras que él esté bien… Está bien que esté con alguien. Cada uno elegirá su futuro como tenga ganas y como lo haga feliz”, señaló, sonriente.

Romina dijo que desconocía si existía un romance, pero le deseó lo mejor a su ex. “Me parece bárbaro. No tengo idea, pero si él está bien va a contar siempre con todo mi apoyo”, concluyó.