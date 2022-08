Romina Pereiro habló por primera vez de su vida sentimental tras haberse divorciado de Jorge Rial.

Siempre dispuesta a hablar de todo, Romina Pereiro reflexionó por primera vez sobre su vida sentimental tras haberse divorciado de Jorge Rial.

Buena onda con sus seguidores de Instagram, la nutricionista respondió a todas las preguntas que le hicieron a través de sus stories.

También, le contestó con sinceridad al usuario que quiso saber si tiene novio y si le gustaría que le pasara su teléfono, con la intención de tener una cita.

ROMINA PEREIRO HABLÓ DE SU PRESENTE SENTIMENTAL TRAS HABERSE DIVORCIADO DE JORGE RIAL

"¿Tenés novio? ¿Querés uno? ¿Querés mi teléfono?", le preguntaron.

"No. No, gracias. No, tampoco", cerró Romi, contundente, junto a un divertido emoji.

¡Por ahora, no!