Romina, Maxi, Agustín, Nacho, Julieta y Marcos son los nuevos nominados de Gran Hermano 2022

Luego de que María Laura –más conocida como Cata- se convierta en el última eliminada de Gran Hermano 2022, los participantes volvieron a nominar y en la gala de este miércoles, Santiago del Moro reveló que Romina, Maxi, Agustín, Nacho, Julieta y Marcos son los nuevos nominados de esta semana.

Después de varios días de estrategias, charlas cómplices, discusiones y momentos de tensión, el conductor fue develando el misterio uno a uno hasta que los seis elegidos por sus compañeros supieron que serán ellos los que dirimirán su permanencia en el reality de Telefe.

Cabe recordar que Thiago es el líder de la casa después de dejar el cuerpo en la prueba semanal que, en esta oportunidad, dirimió el ansiado título en un juego de equilibrio y perseverancia contra Nacho. Y será él quién tendrá la posibilidad de sacar a uno de sus compañeros de la placa.

¿Quién será el próximo participante de Gran Hermano 2022 en abandonar la casa?

TREMENDA PELEA, CON INSULTOS INCLUIDOS, DE ALFA CON ALEXIS EN GRAN HERMANO

Una vez más, los participantes de Gran Hermano debieron someterse a una difícil prueba semanal con el objetivo de ganar un buen presupuesto para la comida de todos. Sin embargo, en esta oportunidad, el desafío terminó con un escandaloso cruce entre Alfa y Alexis -más conocido como Conejo- en la casa.

Todo comenzó cuando Alfa se cayó de la cama donde varios de sus compañeros y él debieron permanecer por un determinado tiempo, al mismo que en otro cuarto, había otro grupo de concursantes en la misma situación.

Ante esto, tanto Alexis como Romina decidieron dar por finalizada la tarea que fue propuesta y eso molestó: “Se bajó el Conejo y me bajé yo, y después todos”, lanzó la diputada, despertando la furia de los hermanitos.

“No me boludeen tampoco. A mí me tiraron (de la cama), vamos a decir a verdad”, se defendió Alfa en pleno cruce fuertísimo con Alexis, quien tampoco se cayó y pegó un grito ante las cámaras: “¡Pará! La con… de tu hermana. ¡Me chup… la pij…!”, lanzó, sin filtro.