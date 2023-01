Romina y Marcos son los nuevos líderes de Gran Hermano y tendrán inmunidad en la próxima nominación

A pocas horas de que se viva una nueva gala de nominación en Gran Hermano 2022, Marcos y Romina se convirtieron en los nuevos líderes de la semana y no podrán ser votados por sus compañeros para quedar en placa. Además, los participantes tendrán la posibilidad de salvar a uno de los que queden nominados.

Después de un arduo desafío que consistió en hacer dupla con otro hermanito con el objetivo de hacer equilibrio y recurrir a la fuerza y concentración para sostener varios discos con una sola mano, Romina y Marcos, por un lado; y Alfa y Nacho, por el otro; dejaron el cuerpo con el objetivo de ganarse más días dentro del reality de Telefe.

Sin embargo, fue la exdiputada y el salteño –que ya había ganado la semana anterior y optó por salvar a Agustín- quienes se quedaron con la victoria y ahora deberán pensar cuidadosamente a cuál de los que se ganen la mayor cantidad de votos del grupo querrán darle la posibilidad de que siga en juego.

MARCOS CAYÓ EN UNA PROFUNDA CRISIS EN GRAN HERMANO 2022 Y BUSCÓ CONSUELO EN AGUSTÍN

Si bien se perfiló como uno de los participantes favoritos en Gran Hermano 2022 y que su excelente relación con sus compañeros lo salvó de estar en placa en lo que va del programa, Marcos sufrió una fuerte crisis y las especulaciones sobre su continuidad en el reality de Telefe no tardaron en llegar.

En una íntima charla con Agustín, con el que más afinidad tiene en la casa, el joven no pudo evitar derramar algunas lágrimas: “Siento que con los que de verdad se puede hablar así y que no sea el juego todo el tiempo o lo que conviene o no con viene, es con vos, Alfa y Thiago”, se sinceró Marcos.

“Lo importante es disfrutar”, agregó, dejando en claro lo importante que es para él la contención y el cuidado entre todos más allá de las estrategias, peleas y discusiones que se dan todas las semanas.