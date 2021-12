Romina Lescano quedó afuera de Damas Gratis y apuntó a Pablo Lescano: "Ni una humillación más, no lo merezco"

A horas de que Damas Gratis toque en el Gran Rex, la banda se rompió luego de que Pablo Lescano se peleara con Romina Lescano, su propia hermana menor. A través de un sugestivo posteo en Stories, el referente de la cumbia villera comentó: "Chau, Langosta. Buen viaje, Gede".

Horas más tarde, Romina Lescano blanqueó la situación con un posteo: "Lastimosamente hoy quedé desvinculada de la banda Damas Gratis. Gracias a todos mis compañeros por el valor y el respeto que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años. Me quedo con un buen recuerdo... ¡los voy a extrañar!".

Aunque luego, Romina apuntó contra su hermano mayor al exponer los supuestos maltratos los cuales era víctima al reproducir las agresiones del líder del grupo musical, Pablo Lescano: "Hace 23 años vengo aguantándote porque sos mi hermana. No te soporto más. No vengas más. Sos un dolor de hue.... Y encima no sabés cantar. Devolveme los dos millones que perdiste".

Entonces, Romina Lescano, la primera mujer en integrar un conjunto de música tropical de ese estilo como corista y vocalista, fue tajante con Pablo Lescano: "Ni una humillación más, no me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor".