Romina de Gran Hermano confesó que fue abusada a los 8 años: "Mi mamá no me creyó"

Para quienes fueron víctimas de violencia sexual el silencio no hace más que profundizar el dolor que cargan. Así Romina Uhrig de Gran Hermano en una entrevista contó que fue abusada en su infancia, etapa que además estuvo marcada por agresiones físicas y verbales.

“No lo podía tocar a este tema. Era un dolor muy grande que si lo hablaba, lloraba”, empezó diciendo la exparticipante del reality de Telefe en Estamos en una, el streaming de la plataforma Generación Z que conducen Lourdes Sánchez y Melina Lezcano en Generación Z.

“Fue a los 8 años. No le conté a mi mamá, le conté a mi abuela porque no quería ir a la casa de mi mamá. Me dijo que iba a llevar y me puse a llorar como loca. No quería ir y me acuerdo que cuando se lo conté a mi abuela ella se puso… Y justo pasaba mi tío”, recordó.

"En ese momento mi mamá no me creyó a mí, al contrario. Se enojó conmigo y me morfé una paliza gigante de ella". G-plus

“Fuimos los tres juntos a la casa de mi mamá y estaba él. Mi tío empezó ‘llamalo a este hijo de put…’ y mi mamá no sabía qué había pasado. Mi tío lo quería cag… a piñas”, rememoró, mientras recordaba la angustia de aquellos años.

“En ese momento mi mamá no me creyó a mí, al contrario. Se enojó conmigo y me morfé una paliza gigante de ella. Ese día me tuve que quedar ahí. Mi abuela se fue y mi mamá se enojó conmigo. Es que mi mamá no estaba bien tampoco”, se sinceró, luego de contar que su madre sufría violencia de género.

Romina, quien dentro de la casa había hablado de la compleja relación que hoy tiene con su madre, recordó que todo “fue horrible”, mientras confesaba que pudo perdonar a su mamá. “Yo no la culpo, ella sufrió mucho”, aseveró.

