Romina de Gran Hermano 2022 habló de la separación de Walter Festa, su exmarido: "Él no se quería divorciar"

La llegada de los familiares de los participantes de Gran Hermano 2022 renovó las energías dentro de la casa. Luego del golpe por la eliminación de su sobrino, Romina consiguió tener muy buena relación el padre de Nacho y la madre de La Tora. Allí dio más detalles del divorcio de Walter Festa, su exmarido.

“Mi ex ahora hizo el divorcio. Yo le dije por qué, ya estábamos separados y yo le digo ‘¿cómo vamos a hacer con el tema del divorcio?’. Y él me decía ‘bueno, esperemos’. No se quería divorciar. Entonces yo le dije ‘no, ya está, si nos separamos, nos separamos’”, aseguró la participante que con el exintendente de Moreno son padres Felicitas y Nina y ella es mamá de Mía, fruto de su anterior pareja.

“¿Vos cómo querés entrar a Gran Hermano? ¿Divorciada?”, fue la pregunta que le hizo su ex, en una charla en la cocina. “Lo empezó a hacer y no hace falta que yo firme nada, hoy en día con que uno quiera el divorcio, ya está. No hace falta que el otro firme, ni nada”, expresó.

"Cuando entre a Gran Hermano hacía diez días que no nos hablábamos por una cosa que no me gustó. Me había bloqueado del teléfono, no tenía forma de hablar con él". G-plus

ROMINA DE GRAN HERMANO 2022 HABLÓ DE SU DIVORCIO DE WALTER FESTA

“Él empezó a hacer el tema del divorcio con su abogado. Me pidió el acta de las nenas, la partida de nacimiento y el certificado de matrimonio. Después le pregunté, me dijo que había hecho todo y ahora estoy esperando. Me tiene que llegar la notificación, pero todavía no me llegó nada. Pero sí, ya lo hizo”, contó, a Rodo y Gladys mientras hablaban de sus divorcios.

Más sobre este tema Romina Uhrig reveló en Gran Hermano 2022 por qué se separó de su ex: "Quería libertad en lugar de una familia"

En ese momento el padre de Nacho le dijo que al ver el video donde su expareja la saludaba en Navidad pensó que no estaban separados. “A mí misma me sorprendió, porque cuando nos separamos, que no nos separamos de buena manera, no terminaron bien las cosas”, confesó.

Más sobre este tema Habló la hija mayor de Romina Uhrig y confesó que le gustaría que salga de Gran Hermano 2022

“Hacía diez días que no nos hablábamos por una cosa que no me gustó y él en vez de decir ‘bueno, disculpame, me equivoqué’, se enojó peor y se terminó yendo de noche de casa. Me había bloqueado del teléfono, no tenía forma de hablar con él”, recordó, mientras detallaba que había tenido un intento de acercamiento como expareja. “Le digo ‘¿podemos hablar? Tenemos dos hijas’. Y él me dice ‘no, no, con vos no quiero hablar’”, rememoró.