Romina estalló contra Ariel por el desorden en la casa de Gran Hermano: "¡No puede ser!"

Romina Uhrig estalló contra Ariel Ansaldo en la casa de Gran Hermano debido a que mientras se realizaba las uñas, nadie fue capaz de mantener en buen estado el lugar que comparten para vivir.

“La sal, el mate, las galletitas...¡No puede ser!”, manifestó súper molesta la exdiputada en la famosa casa y Ariel, que se encontraba cerca, comentó: “Vas encontrando cada vez más cosas”.

“¿Este toallón de quién es?”, le preguntó entonces Romina, harta del desorden, y el parrillero de Berazategui admitió que era suyo: “Ay, mío, lo dejé acá, no me di cuenta…”.

“¡Un segundo nomás! No me quiero imaginar un día entero. Un día nada más pedí, si podían ordenar para hacerme las uñas”, cerró indignada la participante por la actitud de sus compañeros.

ROMINA NO AGUANTÓ EL DESAFÍO DEL AUTO EN GRAN HERMANO

Romina fue la primera en abandonar el desafío del auto en Gran Hermano tras pasar seis horas de pie: “Es insoportable, no se puede. No me daban más las piernas”.

“Se me está hinchando toda la vena. No me voy a hacer mierda. Los chicos están muy cansados, además hace mucho calor”, dijo la participante cansada.