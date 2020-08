El romántico mensaje de Roberto García Moritán, a los besos con Pampita: "Lo mejor del día es cuando vuelvo a casa"

A casi un año de hacerse público su romance con Pampita y a pocos meses de celebrar su primer aniversario, Roberto García Moritán se muestra feliz por el afianzamiento de su matrimonio con la conductora. Enamorado, le dedicó un mensaje en Instagram.

“Lo mejor del día es cuando vuelvo a casa”, escribió el empresario junto a unas fotos a los besos con la jurado del Bailando que no tardó en responderle. “Te amo tanto”, le dejó Carolina, encantada por la demostración de su marido.

Hace unos días Pampita confesó el particular pedido que le hizo a Roberto cuando se conocieron. “Apenas conocí a Roberto, él me preguntó a quién quería conocer de toda su familia, y yo le dije que primero quería comer sola con su mamá. En serio. Nos juntamos, comimos, charlamos un rato a solas y le hice preguntas de su hijo, qué pensaba de nuestra relación y me dijo que lo nuestro podía funcionar. Ella me dio el ok para la relación”, aseguró, en Pampita online.

¡El amor está en el aire! Mirá el romántico posteo de Roberto García Moritán dedicado a Pampita.

Fotos: Instagram