La romántica foto de Peluca Brusca junto a Laurita Fernández en un camarín: "Mis ojeras y vos"

A poco de que blanquearan su incipiente historia de amor, Claudio “Peluca” Busca y Laurita Fernández dan muestras de lo firme que avanza su noviazgo.

Prueba de ello es la foto que compartió el productor en las redes donde se lo ve posando junto a Laurita en un camarín frente al espejo mientras la conductora de Bienvenidos a bordo sonríe.

“Mis ojeras y vos @holasoylaurita. Tanto (tres emojis de corazoncitos rojos)”, escribió Peluca en Instagram Stories dejando en claro el feliz presente que atraviesa de la mano de la mujer que logró conquistar su corazón.

Foto: Captura de Instagram Stories

FUERTÍSIMA DECLARACIÓN DE AMOR DE PELUCA BRUSCA A POCO DE COMENZAR SU NOVIAZGO CON LAURITA FERNÁNDEZ

A poco de que blanquearan su incipiente historia de amor, Claudio “Peluca” Busca habló a fondo de su noviazgo con Laurita Fernández y sorprendió a todos en Nosotros a la mañana al analizar su relación con la conductora de Bienvenidos a bordo.

Todo comenzó cuando Joaquín “el Pollo” Álvarez opinó de este vínculo mientras tenía al productor en un móvil: “Te voy a decir una cosa, lo que pasa es que los quiero mucho a los dos. Muchas veces, yo no hago preguntas y digo cosas al aire, Pelu. Le tengo fe a esta pareja, loco. No me pregunten por qué. ¿Viste que hay veces que le tenés fe a una pareja y hay veces que no? Si no lo tuviese, no lo diría tampoco, pero le tengo fe”, expresó.

Fue entonces que Peluca redobló la apuesta: “Mirá, yo le tengo una fe bárbara. Así que si vos le tenés fe y todos los que me conocen le tienen fe, yo la tengo también. Cuando estás con alguien y todas las charlas tienen algo en común… Viste que a veces hay esa especie de competencia cuando los dos trabajan de lo mismo o en televisión, y en mi caso no siento que sea así”.

JOAQUÍN “EL POLLO” ÁLVAREZ: "MUCHAS VECES, YO NO HAGO PREGUNTAS Y DIGO COSAS AL AIRE, PELU. LE TENGO FE A ESTA PAREJA, LOCO". G-plus

“Creo que me complemento. Me encanta que ella me dijo ‘Pelu, esto no está bien’, o ‘¿por qué no sumamos esto?’. Y a mí me encanta decirle ‘dale para delante’, o ‘fijate esto’. Si eso funciona y todos sabemos el rol que ocupamos, buenísimo. Nuestra relación laboral no cambia, sí a veces”, cerró el entrevistado, muy enamorado.