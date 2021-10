Rodrigo de Paul negó rotundamente tener relación con la China Suárez: “Lo juro por mi hija”

Rodrigo de Paul, futbolista de la selección argentina, negó contundentemente haber mantenido algún tipo de contacto con la China Suárez tras la polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi. En diálogo con Flavio Azzaro, el futbolista desmintió los rumores de romance y aseguró que nunca tuvo nada que ver con la actriz.

“Se volvieron locos. No sé de dónde salió eso, no la vi en mi vida a la China. No sé quién dijo eso. Te lo juro por mi hija Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada, no entiendo de dónde”, expresó el jugador de la selección argentina a la emisión de Crónica Tv.

Cabe recordar que en este trascendido surgió de las redes sociales, específicamente desde la cuenta de Instagram @chusmeteando, luego de que Yanina Latorre revelara en LAM que el motivo de la separación de Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez fueron las infidelidades. Tras hacer viral, De Paul, quien al igual que la actriz está instalado en Madrid, dejó en claro que nunca la vio.