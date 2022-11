Rodrigo de Paul le habría hecho una escena de celos a Camila Homs, en medio de rumores de crisis con Tini Stoessel

Rodrigo de Paul, en medio de los rumores de crisis con Tini Stoessel, le habría hecho una tremenda escena de celos a Cami Homs, su expareja y madre de sus hijos, por su noviazgo con Charly Benvenuto.

Según Pochi, de la cuenta de Instagram Gossipeame, el futbolista no se bancaría a la actual pareja de la modelo.

"Se ve como De Paul no está bien con Tini, para no decir que están separados y que no quieren confirmarlo. A él le habría empezado a molestar más la relación de Camila con Charly Benvenuto", dijo la influencer.

"No me llama la atención porque cuando estás bien, está todo ok, pero cuando estás mal empezás a mirar otras cosas. Desde que está en crisis estaría como más celoso de Camila por su relación con Charly".

"Y lo que me dicen a mí es que ella está ilusionada con volver con De Paul y no estaría mal; y él me dicen que está celoso por Charly”, contó Pochi, haciendo hincapié en que existe la posibilidad de que se reconcilien.

ASEGURAN QUE RODRIGO DE PAUL YA NO SALE CON TINI STOESSEL PORQUE QUIERE REGRESAR CON CAMILA HOMS

"La doctora Mariana Gallego sabe cada paso que da Rodrigo de Paul y me negó la información", agregó con suspicacia Bertero. En este marco, Tartu explicó que las intenciones de Alejandro Stoessel son que, si Argentina no gana el Mundial de Qatar, se señale a Tini como "la responsable".

"Lo emocional y los jugadores tienen mucho que ver y muchas veces se culpa a las mujeres de ser ‘una picasesos’", explicó Tartu. "Tini tenía shows pagos en Qatar y los canceló porque ella no quiere quedar pegada en esta situación", agregó.

Por su parte, Diego Esteves recordó que Camila Homs no confirmó todavía si presenciará el Mundial, pese a que deslizó la posibilidad de ir para que sus hijos estén cerca de Rodrigo.