Rodrigo de Paul habló por primera vez de la nueva pareja de Camila Homs: "Sé cómo es él con mis hijos, se llevan súper bien"

Rodrigo de Paul habló en una entrevista con América Noticias Mediodía de la nueva pareja de Camila Homs, Carlos Benvenuto, y aseguró que hay muy buena onda entre ellos y también con Tini Stoessel.

“Yo no lo conozco, estuvo en el cumpleaños de Bauti y yo no pude estar porque estaba de pretemporada pero lo conoce mi mamá, estaba también mi papá, mi hermano, mis amigos”, dijo el futbolista.

“¿Pero no tendrías problema y estaría todo bien si se encuentran?”, le preguntó entonces Guillermo Andino y el deportista aseguró: “No, absolutamente, sobre todo porque sé cómo es él con mis hijos, se llevan súper bien”.

“No hay ningún problema, el otro día que llegó Tini acá hicimos videollamada con Fran que la vio, estaba Cami, Fran desfilaba y Cami la enfocaba, nosotros desde acá la aplaudíamos”, contó al final De Paul.

RODRIGO DE PAUL HABLÓ DE LAS POSIBILIDADES DE QUE TINI LO ACOMPAÑE AL MUNDIAL

Luego de que Paula Varela revelara en Socios del Espectáculo que Rodrigo de Paul habría pedido dos casas en Qatar, una para su familia y otra para Tini Stoessel, el futbolista habló de sus ganas de que ella también lo acompañe al mundial.

“Está muy lejos de la realidad que haya hecho eso, no porque no lo desee, a mí me encantaría que ella me pueda acompañar en un evento tan importante si es que estoy convocado, pero ella tiene muchos shows”, dijo Rodrigo.

Luego, continuó en diálogo con María Belén Ludueña y Guillermo Andino: “No sé cuándo termina la gira, su papá se está recuperando; a mí me gustaría que puedan ir también porque tenemos una relación increíble con Fran, el hermano de Tini”.

“Que también está acá en Madrid, creo que está intentando arreglar ir con los amigos. Llegado el caso obviamente ayudaré a buscar casa o lo que sea necesario, hoy no tocamos ese tema. Mi mamá y mi familia sí van”, sentenció Rodrigo al respecto.